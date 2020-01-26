إجراء انتخابات رابطة المحترفين 9 مارس

المصدر: دبي – العوضي النمر

حددت لجنة الانتخابات في رابطة المحترفين يوم 9 مارس المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للرابطة للدورة الانتخابية المقبلة 2020/2024، وتسبق موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والمحدد لها 12 مارس القادم.

وشهد يوم أمس عقد اجتماع للجنتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات في اول اجتماع لهما في مقر الرابطة بالعاصمة أبو ظبي.

وتم خلال الاجتماعين تسمية رئيس ونائب الرئيس لكل لجنة، حيث تقرر أن يترأس محمد علي عامر لجنة الانتخابات، والمحامية شيخة علي الكعبي في منصب نائب الرئيس، فيما أسندت رئاسة لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات للمستشار محمد عبد الله الجابري، وعبد الله خميس بو عميم نائبا للرئيس.

تم خلال الاجتماع الأول للجنة الانتخابات الاطلاع على قرار الجمعية العمومية غير العادية بشأن تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف وتكليف لجنة الانتخابات بإجراء انتخابات مجلس إدارة الرابطة خلال 60 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، على أن تعقد قبل انتخابات مجلس إدارة اتحاد الامارات لكرة القدم.

وتواصل الاجتماع بالاطلاع على لائحة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية، ثم مناقشة إعداد الجدول الزمني للعملية الانتخابية واستمارة الترشيح لكل فئة وتم اعتماد إقامة الجمعية العمومية الانتخابية بتاريخ 09 مارس 2020.

وسوف يتكون مجلس إدارة رابطة المحترفين من 7 أعضاء، هم الرئيس ونائب الرئيس، بالإضافة إلى 3 أعضاء يخوضون الانتخابات بشكل فردي، فيما سيتم تعيين عضوين من خارج الأندية، من اهل الاختصاص.