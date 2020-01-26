ريجيكامب: لن ننسى التاريخ بين الوصل والنصر

المصدر: دبي- علي شدهان

لفت الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أنه لا يمكن نسيان أو تغافل استحضار التاريخ في لقاءات الوصل والنصر، واصفا قمة القطبين الكبيرين الثلاثاء في ملعب الوصل ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، بالصعبة والقوية، متوقعا أن تشهد المباراة فصولا من الإثارة والندية، وبغض النظر عن وضع الفريقين الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وأشار ريجيكامب إلى أنه يدرك تماماً عمق لقاءات الفريقين من الناحية التاريخية، معلنا جاهزية الوصل لتحقيق نتيجة إيجابية. منوها إلى أن النصر فريق قوي بغض النظر عن خسارته في الجولة الأخيرة بهدف أمام بني ياس. مبدياً ثقته العالية بلاعبي الوصل، ومعلنا عن عدم وجود أي غيابات في صفوف الوصل.