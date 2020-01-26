نيغريدو: لديّ ذكريات جميلة في ملعب الوصل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر أن لديه ذكريات جميلة في ملعب الوصل الذي شهد تسجيله أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس الخليج العربي عندما نجح في افتتاح التسجيل لفريقه في المباراة النهائية أمام شباب الأهلي بعد 7 ثوان الأسبوع قبل الماضي، إضافة إلى أهداف أخرى سجلها على هذا الملعب، متمنيا أن يسجل مرة أخرى في مباراة الديربي ضد الوصل بعد غد.

وقال نيغريدو أنه خاض العديد من مواجهات الديربي في مسيرته الكروية وأن أهمّ درس تعلمه من المدربين خلال مشواره الطويل أن لقاءات الديربي لا تلعب بل تحسم وأن هذا النوع من المباريات يحتاج إلى التركيز.