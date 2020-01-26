راشد بن حميد يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

تقدم أمس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية، بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة خلال الانتخابات التي ستجري يوم 12 مارس المقبل للدورة الانتخابية المقبلة 2020/2024، ممثلا عن نادي عجمان، وجاء الترشح في اليوم قبل الأخير الذي حددته لجنة الانتخابات للتقدم بأوراق الترشح لرئاسة الاتحاد، حيث من المقرر ان يغلق يوم غداً الباب بشكل رسمي ويتوقع ان يفوز الشيخ راشد بالتذكية لعدم وجود منافسين له.

وسوف تعقد لجنة الانتخابات اجتماعها الثالث خلال الأيام المقبلة برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وحمد خميس حمد، عبد الرحمن العامري، عبد الرحمن محمد الشرهان، أعضاء اللجنة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، لبحث اورق ترشح الشيخ راشد بن حميد وفق اللوائح والنظم ومن ثم اعتماد طلب الترشيح.

وستكون الخطوة التالية فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية بتاريخ 4 فبراير 2020، ويغلق هذا الباب بتاريخ 13 من ذات الشهر، بعدها يعلن الشيخ راشد قائمته النهائية والتي سيتم الاقتراع عليها يوم 12 مارس المقبل.

وستتخلل تلك الفترات إجراء فحص لاستمارات المرشحين والطعون عليها ان وجدت، وإخطار الأندية الاعضاء بالقائمة النهائية المعتمدة والتي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020.