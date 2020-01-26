كرونو: نطمح للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الوصل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أنه فريقه يطمح للعودة على سكة الانتصارات من بوابة الوصل عندما يلتقي الفريقان لحساب الجولة 14 لدوري الخليج العربي بعد غد، وقال أن المباراة من نوع خاصّ بالنسبة له وللفريق بشكل عامّ باعتبارها ديربي تحظى بمكانة مميزة لدى الجميع. وأضاف: تأتي مباراة الوصل عقب خسارتنا من بني ياس في الجولة الماضية، وعلينا أن نظهر أن تلك الخسارة مجردة كبوة بعدما كنت قد صرحت قبلها أن اللاعبين كانوا يفتقدون الحافز النفسي، في كرة القدم أمامنا المزيد من الفرص للتعويض، يجب أن نطوي صفحة بني ياس ونركز على مواجهة الوصل للعودة إلى سكة الانتصارات.

وصرح كرونو أنه يفتقد مدافعه محمد عايض بداعي الإيقاف بعد طرد في لقاء بني ياس، مشيرا إلى تعرض حارس المرمى أحمد شمبيه إلى نزلة برد خفيفة ولكنه سيكون جاهزا للمباراة.