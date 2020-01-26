عبد الله حسن في ورشة فنيي «فيفا»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبد الله حسن مدير التدريب والتطوير في اتحاد الكرة، للمشاركة في ورشة الخبراء الفنيين التي ينظمها الاتحاد الدولي خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الجاري، بمشاركة عدد من الخبراء على مستوى العالم، حيث سيتم مناقشة تطوير استراتيجية الاتحاد الدولي الفتية لتعزيز المواهب في كرة القدم.

كما سيتم اطلاع المشاركين على البرامج الجديدة في القيادة الفنية، وتطوير المدربين وبرامج توجيههم لتحقيق الأهداف المنشودة، كما سيتم مشاركة الخبراء في إقامة شبكة فنية تضم الخبراء من جميع مكاتب فيفا بالعالم. ويأتي اختيار عبد الله حسن نظراً لجهوده وخبراته في العمل الفني الكروي كمحاضر دولي وقاري.