تحديد موعد الترشح لانتخابات الرابطة اليوم

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

تختار لجنة انتخابات رابطة المحترفين، في اجتماعها الأول في أبوظبي اليوم، رئيسها، من بين محمد العامري وخالد النقبي، محمد الحفيتي، عدنان الحوسني، وشيخة الكعبي،اعضاء اللجنة ويتوقع أن يتولى محمد العامري المهمة، لخبرته إذ شغل منصب رئيس لجنة الانتخابات باتحاد الكرة.

ويحدد الاجتماع موعد فتح باب الترشح للانتخابات، والمتوقع عقدها قبل انتخابات اتحاد الكرة، وتضم إدارة الرابطة 7 أعضاء، هم الرئيس ونائب الرئيس، و3 أعضاء يخوضون الانتخابات بشكل فردي، وعضوين معينين من خارج الأندية،ووفقاً للائحة يتم انتخاب الرئيس أولاً.