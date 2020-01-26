أحمد خليل: «احتفالية الغضب» مكافأة شخصية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، أنه احتفل بطريقة خاصة «احتفالية الغضب»، ليكافئ نفسه، حيث كان في تحدّ مع نفسه بضرورة اللحاق بالتشكيلة الأساسية لمباراة شباب الأهلي مع ضيفه الشارقة ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي، مضيفا أنه حرص على تقديم الأفضل داخل الملعب، وأن كرة المنافسة على درع دوري الخليج العربي، أصبحت في ملعب شباب الأهلي، بعد الفوز على الشارقة 3-2 أول من أمس، وتوسيع الفارق معه إلى 8 نقاط، وقال: «عندما تكون متصدراً للدوري، تسعى لتحقيق الأفضل، والحمد لله أننا وفقنا أمام الشارقة، وأشكر الجهازين الإداري والفني، على إتاحة الفرصة أمامي للمشاركة في المباريات».

النتيجة الإيجابية

تحدث المهاجم الدولي عن تسجيله هدفين لشباب الأهلي من ركلتي جزاء فور مشاركته في الشوط الثاني أمام الشارقة، بقوله: «عندما تلعب مع منافس قوي مثل الشارقة، تسعى إلى تقديم الأفضل، وحققنا نتيجة إيجابية مهمة، وعلينا الاجتهاد أكثر في المباريات المقبلة، للحفاظ على هذا التفوق، وبالنسبة لي شخصياً، فسأركز أكثر خلال المرحلة المقبلة، وسيكون كلامي داخل الملعب، ولن أشغل نفسي بأمور أخرى، ودائماً سأكون موجوداً لتقديم الأفضل، وفرحة الجمهور من فرحتي، وإن شاء الله نحقق السعادة لهم دائماً».

تركيز

أما عن تجديد تعاقده مع شباب الأهلي، وسر احتفاليته بعد هدفه الثاني في مرمى الشارقة، قال: «لدي عروض أخرى من أندية داخل الدولة، ولكني لا أشغل نفسي كثيراً بمثل هذه الأمور، وأركز على تقديم الأفضل داخل الملعب واحتفاليتي شيء في خاطري، وتحد مع نفسي، لأنني قبل فترة تحديت نفسي بأنني سأكون في المباراة، ولكن الإصابة حرمتني من الدخول في التشكيلة الأساسية، ولذا كانت سعادتي كبيرة عندما دخلت في الشوط الثاني وسجلت هدفين، والتسجيل من ركلتي جزاء، ليس سهلاً، ولكن طالما الثقة موجودة، فالنجاح يكون حليفك».

أهداف

وأشاد محمد أحمد «حمدون الصغير» مدير فريق شباب الأهلي، بالمستوى الذي يقدمه أحمد خليل ، وقال: «خليل من اللاعبين الذين يسعد بهم أي فريق، وتعاقدنا مع مهاجم أجنبي منذ أيام، لمواجهة الإصابات التي يتعرض لها نجوم الفريق في بعض المراكز، مثل ما تعرض له خليل، وغاب على إثره عن المشاركة في نهائي كأس الخليج العربي، كما أن شباب الأهلي لديه مشاركات قوية وصعبة، ويحتاج إلى ذخيرة من اللاعبين المميزين في كل المراكز».

وأكمل: «الذخيرة التي يمتلكها النادي على مستوى عالٍ، ومعظم منتخبات المراحل السنية تشهد تواجد لاعبين من شباب الأهلي، وساهم نظام كأس الخليج العربي في بروز بعض اللاعبين».

23

لعب أحمد خليل، 23 دقيقة أمام الشارقة، وسجل هدفين من ركلتي جزاء، وسدد 3 تسديدات، ومنها تسديدتان على المرمى، وارتكب خطأ، وارتكب ضده خطأين، ولمس الكرة 28 مرة، ومرر 8 تمريرات، ونال إنذاراً.

100 %

نسبة تسجيل أحمد خليل من ركلات الجزاء هذا الموسم، إذ تشير الإحصاءات إلى أنه خاض 11 مباراة في دوري الخليج العربي، وسجل 8 أهداف، ومنها 4 أهداف من 4 ركلات جزاء سددها في المباريات.

العنبري: واجهنا سوء حظ

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، أن فريقه واجه سوء حظ غريب أمام شباب الأهلي أول من أمس، ليحصل لاعبه محمد عبد الباسط على طرد، ثم تستقبل شباكه هدفاً سريعاً بعدها مباشرة من ركلة جزاء، وبعدها بدقائق تستقبل هدفاً آخر من ركلة جزاء أيضاً، ليخسر الشارقة 2-3 في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وأوضح أن خروج اللاعب البرازيلي الجديد للشارقة كايو لوكاس، ثم ركلة الجزاء الثانية لشباب الأهلي، وتوقيتها في الدقائق الأخيرة، حال دون عودة فريقه إلى المباراة، رافضاً التعليق على مدى صحة ركلتي الجزاء والطرد، وأكد أنه يحتاج رؤية المباراة ثانياً لتحديد الأخطاء التي حدثت من فريقه، وتقييم مدى صحة القرارات الثلاثة للطاقم التحكيمي، وعاد وشدد على أن الحديث عن التحكيم مضيعة للوقت، وعليه التركيز مع فريقه أكثر.

وأشاد العنبري بالأداء الذي قدمه فريقه حتى حالة الطرد في الدقيقة 75، وبالأداء الذي قدمه كايو، رغم أنه لم يحصل على الوقت الكافي لتحقيق الانسجام مع زملائه بالفريق، بعدما تم قيده قبل ساعات فقط من المباراة، وشدد على أن هناك دوراً كاملاً للدوري، والمنافسة لا تزال قائمة على الدرع، مشيراً إلى أن شباب الأهلي هو الفريق الأفضل في الموسم الحالي. (دبي - البيان الرياضي)