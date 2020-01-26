الوحدة.. 5 جدد وشباك نظيفة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

للمرة الأولى الموسم الحالي في دوري الخليج العربي، ينجح الوحدة في الخروج بشباك نظيفة، في مباراة عرفت مشاركة 5 عناصر جديدة ، بعد فوزه على حتا مساء أول من أمس، بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة عشر من المسابقة، وذلك بعد 12 مباراة متتالية تلقت خلالها شباك الفريق 25 هدفاً، إذ كانت آخر مباراة خرج فيها الفريق بشباك نظيفة في الدوري في الجولة الأخيرة الموسم الماضي، عندما فاز على العين بهدف وحيد، وتحديداً في مايو 2019، فيما تعد مباراة حتا هي الثانية هذا الموسم بشكل عام، التي يحافظ فيها فريق الوحدة على نظافة شباكه في كل المسابقات، حيث كان قد فاز على عجمان بهدف نظيف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي، لتكون المباراة الثانية للعنابي خلال 21 مباراة.

وساهمت الاستقطابات الجديدة للوحدة، في الظهور بشكل أفضل نسبياً عما كان عليه الحال قبل فترة التوقف، لا سيما في الجانب الدفاعي، بعدما شهد اللقاء مشاركة الثنائي الدفاعي فارس جمعة، والبرازيلي المقيم لوكاس بيمنتا، بينما كانت المباراة فرصة للظهور الأول لخمسة لاعبين جدد، وهم بجانب جمعة ولوكاس، لاعبا خط الوسط خميس إسماعيل والكوري لي ميونغ، بالإضافة إلى الكونغولي بأول موبوكو.

في المقابل، ازدادت معاناة حتا، بعد أن سقط الفريق في فخ الخسارة التاسعة هذا الموسم، والسادسة على التوالي، وضعت الفريق في المركز الـ 13، برصيد 8 نقاط فقط، ورغم أن الكثير من أرقام المباراة صبت في مصلحة حتا، سواء الاستحواذ الذي بلغ 57.5 %، أو نسبة التفوق في الثنائيات بـ 54.2 %، وعدد التمريرات بـ 496، بدقة بلغت 82.9 %، إلا أن الفريق فشل في الوصول إلى شباك الوحدة، ليؤكد على ضعف القوة الهجومية لـ «الإعصار»، الذي سجل 10 أهداف فقط في 13 مباراة، فيما استقبلت شباكه 26 هدفاً.

أهمية

من جانبه، أكد عبد السلام جمعة المشرف العام على فريق الوحدة، على أهمية الفوز الذي حققه العنابي على حتا، خاصة بعد فترة التوقف التي تؤكد أن الفريق عمل بشكل جيد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوافدين الجدد ظهروا بشكل جيد، في أول مشاركة لهم مع الفريق.

من ناحيته أكد الكونغولي بأول خوسيه موبوكو، الوافد الجديد للوحدة، سعادته بتحقيق الفوز في أول مشاركة له مع العنابي، رغم أنه انضم للفريق قبل أيام قليلة، مشيراً إلى أنه شعر بأن التعاقد مع الوحدة، هو القرار الأنسب بالنسبة له، رغم تلقيه العديد من العروض من أندية أخرى.