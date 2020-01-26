الظفرة.. عدة عصافير بـ «حجر الفجيرة»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

سطر الظفرة تاريخاً جديداً، عبر مباراته أول من أمس أمام الفجيرة، التي حقق فيها الفوز 3-1 في نهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي، ليصطاد عدة عصافير بهذا الفوز الثمين، والرابع على التوالي، الشيء الذي منحه إنجاز أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري، حيث لم يسبق لفرسان الظفرة الفوز في أكثر من 3 مباريات خلال 10 نسخ، ظل الفريق فيها حاضراً بالدوري، وكانت بداية انتصاراته أمام العين ثم الشارقة وحتا، وأخيراً الفجيرة.

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ومن الأرقام المميزة للظفرة، أن النتيجة رفعت رصيده إلى 23 نقطة، وهو أعلى معدل نقاط يحققه الفريق في النصف الأول من الدوري، ويمضي حالياً نحو كسر رقمه القياسي من النقاط، البالغ 36 نقطة، والتي أحرزها في موسم 2012-2013، قياساً بموقفه الحالي، حيث يحتاج إلى 14 نقطة فقط من مجموع 39 نقطة في الدور الثاني.

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ويعتبر إنهاء «الفرسان» للنصف الأول من الدوري في المركز الخامس، أفضل ترتيب له خلال تاريخ الدوري، وذلك في إنجاز جديد حققه تحت قيادة المدرب رازوفيتش، ومثل المركز الثامن أفضل ترتيب أنهى عليه الظفرة المنافسة في 3 مواسم سابقة.

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كما نجح الظفرة في المحافظة على سجله خالياً من الخسارة لعدد 6 مباريات على التوالي، فاز فيها في 5، وتعادل في مباراة واحدة، لتكون ثاني أفضل سلسلة لا يتلقى فيها الخسارة، ماضياً نحو كسر رقمه القياسي الذي حققه في موسم 2012 -2013، بعدم الخسارة في 8 مواجهات متتالية.

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وخلال المباراة، رفع هداف الفريق البرازيلي جواو بيدرو رصيده إلى 8 أهداف، متقدماً من المركز العاشر إلى الرابع في جدول صدارة الهدافين، كإنجاز يحسب للفريق ونجمه البرازيلي، الذي ظل يقدم مستويات رائعة لفتت إليه الأنظار.

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إضافة إلى كل هذه النجاحات، فإن المباراة شهدت حضور 473 مشجعاً من محبي النادي، كأعلى حضور جماهيري منذ الموسم الماضي، ولم يكتفِ الجمهور بالتشجيع الداوي للاعبين، ولكنه حرص على الاحتفال أمام المدخل الرئيس للاستاد، ومناكفة لاعبي الفجيرة بالثلاثية، في منظر لا يتكرر كثيراً في قلعة الظفراوية.