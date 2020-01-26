أروابارينا: سعيد بشخصية «فرسان دبي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

رأى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن مباراة فريقه والشارقة كانت متكافئة وصعبة، في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، معرباً عن سعادته بشخصية «فرسان دبي»، التي ظهرت في المواقف الصعبة خلال المباراة، وخاصة في العودة بنتيجة المباراة، وتحقيق الفوز 3-2.

واعتبر أن طرد محمد عبد الباسط في الدقيقة 75، من الأمور الإيجابية التي حدثت لفريقه خلال المباراة، وساعدت شباب الأهلي على تحقيق الفوز، وحصد 3 نقاط مهمة، مشدداً على ضرورة التعلم من الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباراة، والعمل على تحسين الأداء، وعلى أن الشارقة قدم مباراة قوية وجيدة.

وأعلن المدرب الأرجنتيني، عن إغلاق صفحة الشارقة، والتفكير من الآن في لقاء حتا بانطلاقة الدور الثاني، وقال: «أنا سعيد بالنتيجة وبأداء اللاعبين، وبظهور شخصية الفريق في المواقف الصعبة، وظهور النزعة الهجومية، وكانت لنا بعض الأخطاء في الكرة الثانية، والضغط على الخصم في وسط الملعب، ولم نستغل الكرات الثابتة بشكل جيد، والأخطاء لا بد من التعلم منها لتحسين الأداء، والشارقة لعب مباراة جيدة، والطرد وتغييراتنا كانت إيجابية، والنقاط الثلاث مهمة لنا، ونفكر الآن في لقاء حتا، ويجب علينا تصحيح الأخطاء، ونقد أنفسنا لتحسين الأداء، لتوالي المباريات وصعوبتها».

صناعة الفرص

وعن تسجيل أهداف شباب الأهلي من كرات ثابتة، وعن توسيع الفارق مع الشارقة إلى 8 نقاط، وتأثيره في المنافسة على درع الدوري، قال: «هذا معناه وصول لاعبينا بشكل جيد، وعلى فترات، لمنطقة جزاء المنافس، ولدينا قدرة على صناعة الفرص في مختلف أجزاء الملعب، ولاعبون مميزون في تسديد الكرات الثابتة، مثل أحمد خليل وكارتابيا، ولدينا مباريات متتالية، وفي الوقت الحالي نفكر في حتا، والانطباع الذي خرجت به من مباراة اليوم، أننا أثبتنا أن الفريق لديه شخصية وطموح، والدور الثاني مباريات صعبة متتالية، والعمل سيكون مغلقاً، والتركيز وبذل مجهود مضاعف مطلوب».

وحول تصدي أحمد خليل لتسديد ركلتي الجزاء، قال: «ثقتي كبيرة في خليل، ولدي لاعبون متخصصون في الكرات الثابتة وركلات الجزاء، وهناك لاعبون مسؤولون عن تسديدها، وأطالب اللاعبين فقط بعدم الاعتراض على التحكيم، مهما كان القرار».