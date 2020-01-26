%68.3: سكورزا لا يتحمل إخفاق الأولمبي

المصدر: إعداد - عزالدين جادالله

رفض 68.3 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان»، خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، تحميل البولندي سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم المنتهي عقده، مسؤولية وداع منتخبنا لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، بعد تعرضه لخسارة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام منتخب أوزباكستان، في حين حمل 31.7 % المدرب مسؤولية الإخفاق بمفرده.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل يتحمل المدرب سكورزا وحده مسؤولية إخفاق منتخبنا «الأولمبي»؟.

تفاصيل الاستطلاع

وأرجع 26 % من المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني إخفاق منتخبنا الأولمبي في التأهل لأولمبياد طوكيو إلى المدرب سكورزا، مقابل 74 % أشاروا إلى أن المدرب لا يتحمل مسؤولية الإخفاق بمفرده.

وفي نتائج «فيسبوك»، أكد 35 % أن المدرب يتحمل مسؤولية الإخفاق، مقابل 65 % أشاروا إلى أن المسؤولية جماعية، ولم تختلف النسب كثيراً في «تويتر»، حيث أرجع 34.1 % إخفاق «الأولمبي» إلى فشل سكورزا، مقابل 65.9 % أكدوا أن المدرب لا يتحمل المسؤولية وحده. وأكد خالد درويش لاعب نادي الوصل السابق أن الإخفاق الذي مني به منتخبنا الأولمبي بعدم تأهله لأولمبياد طوكيو لا يتحمله المدير الفني وحده لكن يتحمله الكل، مشيراً إلى أن منظومة كرة القدم متكاملة لا تنفصل بعضها عن بعض.

وقال درويش: نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين الموهوبين ولديهم مستقبل رائع، وعليهم نسيان هذه المرحلة والالتفات لما هو قادم، والعمل على تصحيح السلبيات.

وأضاف: قد تكون هناك عوامل ساهمت في هذا الإخفاق، أهمها قصر فترة الإعداد، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة الجهة التي لديها دراية كبيرة بأحوال المنتخب، وهي التي تحدد المواصفات التي يجب توافرها في المدير الفني الجديد للأولمبي.

واختتم درويش بالقول: «كرة القدم عمل جماعي داخل وخارج الملعب، وهي منظومة متكاملة ولا نستطيع أن ننسب الإخفاق إلى شخص ما، بل تقع المسؤولية على الكل، ولدينا تفاؤل بهذا الجيل الرائع من اللاعبين».