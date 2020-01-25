الفرسان القمة بفارق 8 نقاط

المصدر: متابعة: محمد صادق - إيهاب زهدي - أحمد عيسى

احتفل شباب الأهلي أمس بلقب بطل الشتاء الذي توج به منذ الجولة الماضية، بفوزه الثمين على الشارقة 3 - 2، في مباراة مثيرة بالجولة الـ13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ووصل «فرسان دبي» إلى النقطة 32 موسعاً الفارق مع أقرب مطارديه الشارقة «24 نقطة» إلى 8 نقاط، مؤكداً أنه «شتاء الانتصارات» للفريق الطامح إلى درع الدوري.

سجل أهداف شباب الأهلي، الأرجنتيني كارتابيا في الدقيقة 45، والبديل أحمد خليل في الدقيقتين 80 و86 من ركلتي جزاء.

وأحرز هدفي الشارقة ريان مينديز في الدقيقتين 52 و63، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو «فار» للتأكد من صحة هدف منديز الثاني، بعد إشارة حامل الراية بإلغائه .

وشهدت المباراة طرد محمد عبدالباسط لاعب الشارقة في الدقيقة 75.

وفي استاد آل نهيان قاد تيغالي مهاجم وهداف الوحدة فريقه إلى الفوز على حتا 2 - 0 مسجلاً الهدفين في الدقيقتين 5 و52. ووصل «العنابي» إلى النقطة 20.

فيما تجمّد حتا عند النقطة الثامنة في المركز الـ 13.

ورفع تيغالي رصيده إلى 11 هدفاً في وصافة هدافي الدوري بالموسم الحالي و148 هدفاً في تاريخ الدوري خلف فهد خميس.

وحقق الظفرة فوزه الرابع على التوالي في الدوري متغلباً على الفجيرة ٣-١، ورفع رصيده إلى 23 نقطة وقفز إلى المركز الخامس.

أحرز ثلاثية الظفرة بيدرو هدفين «ق 17 و 79»، وسهيل المنصوري «ق 45+3»، للفجيرة فيرناندو غابريل «ق 60».

وشهدت المباراة طرد فهد سبيل لاعب الفجيرة «ق35»، وعبدالرحمن يوسف مدافع الظفرة «ق 89».