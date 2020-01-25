شايفــر: زيارة سيف بن زايد منحتنا القـوة

المصدر: دبي - عدنان الغــربي

صرح الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس، أن زيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس، إلى تدريبات الفريق قبل 24 ساعة من مواجهة النصر منحت لاعبيه قوة مضاعفة وشحنة معنوية كبيرة كانت وراء تحقيقهم الفوز الثمين بهدف دون رد مساء أول من أمس، لحساب الجولة 13 لدوري الخليج العربي.

وأكد المدرب الألماني أن الزيارة الكريمة لعبت دوراً مهماً في تحفيز اللاعبين وجعلهم يقاتلون على أرضية الملعب، متمنيا أن تتكرر في مناسبات قادمة، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هناك 3 عوامل أخرى ساعدت على تحقيق الفوز الثمين، بدءاً من الروح القتالية للاعبين والتزامهم بالخطة التكتيكية وامتلاك الفريق لحارس مرمى متميز وهو فهد الظنحاني.

وأوضح شايفر أن فريقه واجه بعض الصعوبات قبل المباراة بسبب رحيل المهاجم الإسباني بيدرو كوندي وإصابة بعض اللاعبين ومغادرة 3 لاعبين للخدمة الوطنية، وانضمام اللاعبين الجدد قبل أيام قليلة من المباراة، وكان من الصعب جداً تحقيق الفوز أمام فريق بحجم النصر على أرضه.

وأضاف: قمنا بتحليل مباريات النصر، وعملنا على إيقاف لاعبيه طارق أحمد واستيبان بافيز لفتح المساحات أمام لاعبينا أحمد أبو ناموس وسهيل النوبي، وما تدربنا عليه طبقناه حرفياً.

النشوة

من جهته أكد الكرواتي يوسيب أومرتشين تشيكو مساعد مدرب النصر أن خسارة فريقه من بني ياس ليس سيناريو غريباً على كرة القدم، حيث غالبا ما يتعرض الفريق الفائز بلقب إلى خسارة في أول مباراة يخوضها بسبب نشوة الفوز وغياب الحافز المعنوي للاعبين، وقال: النصر لم يلعب بمستواه السابق، في المقابل استغل بني ياس نقطة ضعف الفريق والأخطاء التي ارتكبها.