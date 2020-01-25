زهران: لا أستحق الطرد

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد مدافع عجمان حسن زهران أنه لا يستحق البطاقة الحمراء التي حصل عليها في نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه أول من أمس أمام الجزيرة.

وقال زهران إنه لم يكن آخر مدافع لحظة ارتكابه المخالفة، وبالتالي لم يكن مهاجم الجزيرة ماركوس في وضع انفراد كامل بالمرمى.

كما أشار زهران إلى أن ركلة الجزاء التي سجل منها الجزيرة هدف التعادل في الشوط الثاني قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، لم تكن صحيحة ويمكن إثبات ذلك إذا عاد الحكم لمشاهدة الحالة في تقنية «الفار».

مؤكداً على أن الحارس علي الحوسني لم يرتكب مخالفة مع زايد العامري، وقال زهران إن نقطة التعادل جيدة رغم كل ما حدث والمهم النظر للمباريات المقبلة.

ومن ناحيته، اعتبر أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان أن فريقه أصبح غير محظوظ مع «حكم الفار» مشيراً إلى أنها المباراة الثالثة على التوالي يحدث فيها جدل في حالات مؤثرة.

وامتدح الرمادي أداء حكم المباراة عمار الجنيبي، باستثناء إحدى الحالات التي فيها شك لوجود ركلة جزاء لفريقه، وقال انه لا يستطيع الحكم على ركلة الجزاء المحتسبة للجزيرة نظراً لصعوبة الرؤية.

ووصف الرمادي التعادل 1-1 والخروج بنقطة، نتيجة إيجابية قياسا بما حدث في المباراة من طرد المدافع حسن زهران وتعديل الجزيرة للنتيجة من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

مشيراً إلى أن الجزيرة ضم في تشكيلته نخبة اللاعبين ورغم ذلك كان عجمان هو الأقرب للفوز، وأوضح الرمادي أن تفوق فريقه في الشوط الأول يعود لتنفيذ التكتيك بدقة واختلف الوضع بطبيعة الحال بعد الطرد.

مدرب الجزيرة

واعترف مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة، بأن فريقه قدم مباراة سيئة على حد تعبيره أمام عجمان، وقال إن هذا المستوى يجعله يراجع حساباته، مشيراً إلى تحمله المسؤولية ورفض التبرير بأي عذر.

وقال إن المجموعة التي شاركت في المباراة من اللاعبين، لا يمكن البحث لهم عن عذر مقابل هذا المستوى المتدني، وقال إن تعادل فريقه مع عجمان يعود في الأساس لمستوى فريقه أكثر من أي شيء آخر مع تقديره الكامل لفريق عجمان، وقال كايزر إنه لا يريد تحميل المسؤولية للاعب بعينه أو للنجوم الكبار، والمسؤولية على الفريق كله.