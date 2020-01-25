معتز عبد الله: النصر لم يتحكّم في فرحته

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

صرح معتز عبد الله المدرب المساعد للفريق الأول للكرة بنادي بني ياس أن النصر لم يستطع السيطرة على فرحته بعد التتويج بكأس الخليج العربي.

معتبراً أن نشوة العميد بلقب كأس الخليج العربي الذي أحرزه قبل أيام بالفوز على شباب الأهلي في المباراة النهائية الأسبوع الماضي، أثرت على أداء الفريق الأزرق، وهي نقطة الضعف التي استغلها فريقه، ونجح من خلال لعبه بتركيز أكثر في حصد نتيجة المباراة والنقاط الثلاث.

وقال معتز عبد الله: مشكلتنا في دوري المحترفين معروفـة، عادة لا يمكن السيطرة على الفرحة عقب التتويج، هذه عقلية اللاعبين، وهذه أمور أصبحت معتادة، ولكن هناك سبباً آخر أثر على النصر وهو عدم وجود مدربهم على خط الملعب بسبب الإيقاف، وبالتالي فليس فقط غياب نيغريدو هو ما أثر على النصر.

وعبر معتز عبد الله عن رضاه لأداء فريقه وخاصة اللاعبين الشباب وكذلك اللاعب الأذري ريتشارد ألميدا، مضيفاً أنه يتوقع تحسناً كبيراً في مستوى بني ياس في المباريات المقبلة بعد اكتمال صفوفه، ومع اكتساب العناصر اللياقة البدنية والذهنية الكاملة عقب العودة من الإجازة الشتوية.