بيدرو: الفوز مطلب العين دائماً

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين أن فريقه خاض مباراة مهمة ضد خورفكان ونجح في تحقيق هدفه بنيل النقاط الثلاث.

وقال: «الفوز مطلب أساسي في العين، ولابد وأن نقدم آداء قوياً خصوصاً في الدقائق الأولى لحسم النتيجة وأن نمتلك الكرة».

وكان العين قد تغلب على مضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة أول أمس في افتتاحية الجولة 13 لدوري الخليج العربي رافعاً رصيده إلى 24 نقطة.

وأضاف مدرب العين: «نعلم أن خورفكان ضم لاعبين جدداً في صفوفه، والأمر الأكثر أهمية، هو أن لاعبي العين نفذوا المطلوب منهم». وتابع: حققنا فوزاً جيداً وقنصنا ثلاث نقاط مهمة جداً، وأهنئ لاعبي العين على هذه المباراة الرائعة.

الأخطاء الدفاعية

و في رده على سؤال عن معاناة العين من الأخطاء الدفاعية على الرغم من النتيجة الإيجابية، قال: توليت مهمة الفريق منذ 15 يوماً ومن الصعب أن تقوم بالعمل كاملاً في هذه المدة، نحتاج إلى فترة حتى نتأقلم.

خطأ البداية

من ناحيته أكد الصربي غوران مدرب خورفكان أن فريقه ارتكب خطأ في بداية اللقاء نتج عنه ركلة جزاء.

وبعد الهدف الثاني سنحت لفريقه عدة فرص لم يستفد منها، قائلاً: ضاعت منا أكثر من 6 فرص للتسجيل، ولم يحالفنا الحظ، من الصعب أن تضيع كل هذه الفرص أمام فريق بحجم العين.

وقال: بعد الهدف الثالث كان من الصعب السيطرة على المباراة، ولست سعيداً بالنتيجة، اللاعبون الجدد تمرنوا معنا 3 مرات فقط، ويحتاجون للوقت، المباراة المقبلة ضد الشارقة ونحاول أن نلعب بنفس القوة، والحقيقة تأثرنا بسبب اللعب خارج ملعبنا وليس هذا مبرراً للخسارة لكنه بلا شك يؤثر على آداء اللاعبين».