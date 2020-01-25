الوصل يبلغ الـ21 من بوابة كلباء

المصدر: دبي ـ علي شدهان

بلغ فريق الوصل الأول لكرة القدم حاجز الـ21 نقطة من بوابة ضيفه اتحاد كلباء في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي إثر فوزه المستحق أول من أمس بهدفين دون رد.

معززاً حظوظه في اقتحام مربع أقرانه الأربعة الكبار، باعثاً بأكثر من رسالة اطمئنان إلى جماهيره العريضة بأن الإمبراطور يسير بخطى واثقة في البطولة.

وفي المقابل، شكلت الخسارة، ضربة قوية لمساعي اتحاد كلباء للخروج من نفق المراكز الأخيرة في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، خصوصاً .

وأن القائمين على الشؤون الفنية والإدارية للنمور وضعوا مسؤولية خسارة فريقهم برقبة حكم المباراة يحيى الملا، باعتقادهم أن فريقهم يستحق ركلة جزاء بعد هدف السبق للوصل.

موجهين انتقادات لاذعة للحكم الملا نتيجة عدم رجوعه لتقنية «الفار» لحسم بعض الحالات الجدلية في المباراة!

وبعيداً عن دوامة نقد التحكيم، فإن الوصل عرف كيفية حصد النقاط الثلاث، واقتناص أهم ما في المباراة بأداء اتسم بقدر كاف من التوازن والتركيز.

خصوصاً في الشوط الأول الذي شهد تسجيل هدفي الإمبراطور، قبل أن تميل السيطرة لمصلحة النمور في الشوط الثاني،.

ولكن دون جدوى بعدما أحكم الوصل إغلاق الطرق المؤدية إلى شباكه إلى حد كبير، حارماً منافسه من التسجيل.

21 نقطة

الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، لفت إلى أن فريقه لن يتوقف عن رصيده الحالي البالغ 21 نقطة.

مشدداً على أنه سيواصل العمل بجد مع فريقه لزيادة الرصيد.

معتبراً أن الحصول على 21 نقطة في ختام الدور الأول من الدوري، عمل جيد قبل الدخول في الدور الثاني بلقاء من الوزن الثقيل أمام ضيفه النصر، منوهاً إلى أن الوصل قدم مباراة متوازنة، وحقق هدفه الأهم، وهو حصد النقاط الثلاث.

وأشار ريجيكامب إلى أن أمام الوصل مباريات صعبة في الدور الثاني، مبدياً ثقته العالية بمقدرة لاعبيه على مواصلة المشوار بنجاح لتعزيز رصيد فريقهم من النقاط.

وضمان تقدمه إلى مراكز المقدمة في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، رافضاً التعليق على أي من قرارات حكم مباراته أمام اتحاد كلباء، مشيداً بأداء البرازيلي ليما محترف الفهود، واصفاً إياه بالقائد الذي خدم فريقه رغم إصابته.

وعن هدفه مع الوصل في الدور الثاني من الدوري، قال ريجيكامب: بكل تأكيد أن الفوز هو هدفنا الأول، وعلينا أن نسير مع الفريق خطوة خطوة.

ونأخذ كل مباراة على حدة، وبانتظار اكتمال صفوف فريقنا بعودة كل المصابين، علي سالمين وسلطان المنذري ومحمد سرور وعبدالرحمن علي لحاجتنا الماسة إلى خدماتهم مع الوصل، إضافة إلى لاعبين اثنين من فريق الرديف، التحقا بالخدمة الوطنية، لكني سعيد بأداء كل اللاعبين، خصوصاً الشبان الثلاثة القادمين من فريق الرديف الذين أتحنا لهم فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

هجوم خورخي

ومن جانبه، هاجم الاورغواياني خورخي داسيلفا مدرب فريق اتحاد كلباء، حكم مباراة فريقه أمام الوصل، معرباً عن قناعته بأن الحكم حسم نتيجة المباراة لمصلحة الوصل بعدم احتسابه ركلة جزاء لفريقه.

ولعدم عودته إلى «الفار» لحسم بعض الحالات الجدلية التي شهدتها المباراة، لافتاً إلى أن كلباء يتعرض لظلم تحكيمي في العديد من المباريات، لأنه فريق صغير على حد وصفه، خصوصاً عندما يواجه فرقاً كبيرة في البطولة!

ولفت خورخي إلى أنه يشعر بإحباط كبير لقناعته بأن المباراة أمام الوصل قد حسمت لمصلحة المنافس نتيجة بعض القرارات التحكيمية، منوهاً إلى أن فريقه قدم أداء جيداً، خصوصاً في الشوط الثاني، مشدداً على أن كلباء لن يفوز في أي مباراة إذا ما استمر الحال كما هو بالنسبة لطريقة تعامل التحكيم مع فريقه!