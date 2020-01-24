أروابارينا: حققنا الفوز في مباراة صعبة على المدربين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، المباراة كانت متكافئة وصعبة على الفريقين والمدربين، في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، وأعرب عن سعادته بالفوز 3-2.

وقال: "أنا سعيد بالنتيجة وبأداء اللاعبين، وبظهور شخصية الفريق في المواقف الصعبة، وظهور النزعة الهجومية، وكانت لنا بعض الأخطاء في الكرة الثانية، والضغط على الخصم في وسط الملعب، ولم نستغل الكرات الثابتة بشكل جيد، والأخطاء لابد من التعلم منها لتحسين الأداء، والشارقة لعب مباراة جيدة، والطرد وتغيراتنا كانت إيجابية، والنقاط الثلاثة مهمة لنا ونفكر الآن في لقاء حتا، ويجب علينا تصحيح الأخطاء ونقد أنفسنا لتحسين الأداء لتوالي المباريات وصعوبتها".

وعن تسجيل أهداف شباب الأهلي من كرات ثابتة، وعن توسيع الفارق مع الشارقة إلى 8 نقاط، وتأثيره في المنافسة على درع الدوري، قال: "هذا معناه وصول لاعبينا بشكل جيد وعلى فترات لمنطقة جزاء المنافس، ولدينا قدرة على صناعة الفرص في مختلف أجزاء الملعب، ولاعبين مميزين في تسديد الكرات الثابتة، مثل أحمد خليل وكارتابيا، ولدينا مباريات متتالية، وفي الوقت الحالي نفكر في حتا، والانطباع الذي خرجت به من مباراة اليوم، إننا أثبتنا أن الفريق لديه شخصية وطموح، والدور الثاني مباريات صعبة متتالية، والعمل سيكون مغلق، والتركيز وبذل مجهود مضاعف مطلوب".

وحول تصدي أحمد خليل لتسديد ركلتي الجزاء، قال: "ثقتي كبيرة في خليل، ولدي لاعبين متخصصين في الكرات الثابتة وركلات الجزاء، وهناك لاعبين مسؤولين عن تسديدها، وأطالب اللاعبين فقط بعدم الاعتراض على التحكيم مهما كان القرار"