العنبري: طرد وركلتا جزاء.. سوء حظ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بارك عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، للفريقين على المجهود، ولشباب الأهلي على الفوز، وقال: "لسوء الحظ أن شباب الأهلي سجل هدفه الثاني بعد الطرد مباشرة، ثم حصل على ركلة جزاء ثانية، وكانت هناك صعوبة في العودة، مع عدم وجود ردة فعل كافية بعشرة لاعبين أمام فريق قوي، وما يسعدني ظهور شخصية الفريق حتى الدقيقة 75".

وعن مشاركة كايو، قال: "قدم اللاعب مستوى جيد، ولكن حالة الطرد وبعدها مباشرة ركلة الجزاء، أدت إلى الخسارة، وهذه كرة قدم، وحدثت أمام أفضل فريق في الدوري، والمهم أن الفريقين قدما أداءً قوياً في مواجهة صعبة".

وأكمل: "شباب الأهلي الأفضل من بداية الموسم، وهناك دور ثاني كامل أمام جميع الفرق للسعي وتحقيق ما تهدف إليه، وفوز شباب الأهلي بالدوري، لن يكون غريباً، ولكن المنافسة ستظل قائمة بين أكثر من فريق".

وتابع: "ليس لدي تعليق على ركلتي الجزاء، وأعتبر إضاعة وقت الحديث عن التحكيم، وهناك خبراء أفضل في تقييم الموقف، وعلينا التركيز على معالجة أخطاءنا في الفترة المقبلة".