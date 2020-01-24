شباب الأهلي يهزم الشارقة ويوسع فارق القمة إلى 8 نقاط

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - تصوير سالم خميس

وسع شباب الأهلي، متصدر دوري الخليج العربي، فارق النقاط بينه وبين الشارقة الوصيف، إلى 8 نقاط، بعد فوزه في مباراتهما اليوم، 3-2 في ختام الدور الأول للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ويعزز صدارته لترتيب الدوري، وتوقف رصيد الشارقة عند 24 نقطة في المركز الثاني.

وسجل أهداف شباب الأهلي، الأرجنتيني كارتابيا في الدقيقة 45، والبديل أحمد خليل في الدقيقتين 80 و86 من ركلتي جزاء، وأحرز هدفي الشارقة ريان مينديز في الدقيقتين 52 و63، وشهدت المباراة طرد محمد عبد الباسط لاعب الشارقة في الدقيقة 75.

حاصر شباب الأهلي منافسه في وسط ملعبه، ومر حارب سهيل من الجانب الأيسر، وسدد كرة حولها عادل الحوسني حارس الشارقة، إلى ركنية بصعوبة في الدقيقة 2، ولم يستفد منها "فرسان دبي".

وشكلت هجمات الشارقة المرتدة خطورة، وسدد الحسن صالح كرة قوية مباشرة من خارج من منطقة الجزاء في الدقيقة 12، وحولها ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، إلى ركلة ركنية بصعوبة.

وسدد كايو لوكاس ركلة حرة مباشرة قوية، مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى شباب الأهلي في الدقيقة 18، في أول ظهور للاعب البرازيلي مع فريقه الجديد الشارقة.

ورد يوسف جابر لشباب الأهلي في الدقيقة 28، بتسديدة ارتدت إليه مجدداً من الدفاع، ليحاول لعبها في الزاوية البعيدة، ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشارقة.

وسدد لوفانور كرة قوية لشباب الأهلي في الدقيقة 30، وتصدى لها الحوسني باقتدار، وأضاع غوميز، فرصة هدف أول للشارقة في الدقيقة 32، بكرة سددها قوية من داخل منطقة الجزاء، في جسد عبد العزيز هيكل، لتتحول إلى ركنية.

وتمكن كارتابيا من تسجيل هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 45، بتسديدة رائعة لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، ولم يستطع حارس الشارقة أن يفعل معها شيئاً.

وأدرك الشارقة التعادل مستفيداً من خطأ دفاعي، لتصل الكرة إلى ريان مينديز، والذي أنطلق في الدقيقة 52، ومر من المدافع وليد عباس، لينفرد بحارس شباب الأهلي، ويضعها في الشباك.

وأضاف مينديز هدف ثاني للشارقة في الدقيقة 63، بمهارة فردية أيضاً، من كرة وصلته، وراوغ محمد مرزوق، ووضع الكرة في الشباك، ثم ألغى حامل الراية الهدف بداعي التسلل، واعتمد حكم الساحة صحته بالعودة إلى تقنية الفيديو.

وارتفعت درجة الإثارة في الدقائق الأخيرة، بطرد محمد عبد الباسط لاعب الشارقة بالإنذار الثاني، والذي حصل عليه في الدقيقة 75، بعد 3 دقائق من حصوله على الإنذار الأول.

وأحرز أحمد خليل، هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة عرقلة كارتابيا من مينديز، ثم أضاف خليل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 86، والتي احتسبها حكم المباراة لخليل، بعد دفعه من عبد الله غانم مدافع الشارقة.