خيمينيز مدرب الوحدة: سعيد بالخروج لأول مرة بشباك نظيفة هذا الموسم

المصدر: ابوظبي – محمد صادق

أعرب الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة عن سعادته بخروج فريقه لأول مرة بشباك نظيفة الموسم الحالي بعدما نجح الوحدة في الفوز على حتا بهدفين دون رد.

مشيراً إلى أن مشكلة الوحدة الأكبر كانت في الأخطاء الدفاعية التي كان يرتكبها أمام المنافسين، مشدداً على أن الفريق مطالب بتطوير المنظومة الدفاعية بشكل أكبر وكذلك في الشق الهجومي.

وقال:" مباراة حتا لم تكن سهلة على الإطلاق، سعيد بالنتيجة، ولكن أعتقد أنه علينا التطور واللعب بطريقة أفضل خاصة وأنني أفضل أن يسيطر فريقي على الكرة وليس المنافس".

وأضاف:" لا زال أمامنا وقت للوصول للمستوى وطريقة اللعب التي أطمح أن يظهر بها الفريق رغم حالة الرضا عن الأداء في الوقت الحالي ولكنه ليس بالشكل الكافي، نسعى لأن يكون الهجوم بشكل مباشر نحو مرمى المنافسين وبتجانس أكبر".

واختتم:" لا زلنا بعيدين عن فرق المقدمة ولذلك نفكر في كل مباراة على حدة، بالطبع لا يمكننا التوقف عن الطموح إلا أنه علينا التفريق بين الطموح والوهم".