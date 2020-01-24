كونتيس يبرر خسارة حتا بقلة الجودة والفعالية الهجومية أمام الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أرجع اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا خسارة فريقه أمام الوحدة بهدفين دون رد إلى افتقاد الفريق للجودة والفعالية الهجومية بجانب غياب اثنين من اللاعبين الأجانب روزا الذي غاب بسبب الإصابة ونيلتون غير القادر على لعب مباراة كاملة.

وقال إن الهدف المبكر الذي سجله الوحدة أربك حسابات الفريق بعد أن سجل تيغالي هدفاً سهلاً، ولا أعلم إذا كان الهدف جاء من لمسة يد أم لا، إلا أننا بعد 20 دقيقة سيطرنا على اللقاء وامتلكنا الكرة وسنحت لنا فرص عدة للتسجيل ولكن وقعنا في خطأ وجاء هدف الوحدة الثاني من كرة مرتدة نتيجة هفوة دفاعية.

واعترف كونتيس بصعوبة موقف حتا في دوري الخليج العربي الموسم الحالي في ظل احتلاله المركز قبل الأخير، مؤكداً أن الخسارة للمباراة السادسة على التوالي أمر مخيب ولكنه سيحاول كسر حالة الخسائر المتتالية والتركيز في العمل خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنه ليس مهماً في بعض الأحيان تقديم كرة قدم جميلة فقط وإنما تحقيق نتائج إيجابية وحصد النقاط من أجل بقاء الفريق.