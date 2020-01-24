الإمارات يحسم لقب شتاء الهواة والحصن وصيفاً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حسم فريق صقور الإمارات لقب بطل الشتاء لأندية دوري الدرجة الأولى بعد فوزه المستحق على ضيفه مصفوت بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت اليوم برأس الخيمة



سجل للصقور البرازيلي ليزيري سيلفا هدفين( 8 و19 ) وهدف لمواطنه ديغو سيلفا ق 87 فيما أحرز يتيمة مصفوت روبرت غانسا ق 58 ليصل الإمارات برصيده الى 24 نقطة منفرداً بالصدارة ويظل الخاسر ب12 نقطة.

وفي المباراة الثانية حافظ دبا الحصن على وصافة المسابقة بفوزه الصعب خارج الديار على العروبة بنتيجة 3-2 سجل لدبا الحصن الذي رفع رصيده الى 21 نقطة " الزيمباوي تفادازوا هدفين وهدف للبرازيلي رفائيل في الدقائق 41، 75 ،81 ، فيما أحرز للعروبة جاسم محمد وهاري نوفيللو 39 ، 91.

وتختتم غدا مباريات مرحلة الذهاب بثلاث مواجهات تجمع الحمرية بالبطائح ويلتقي العربي بمسافي فيما يستقبل الذيد نظيره التعاون .