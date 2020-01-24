الظفرة يقفز إلى المركز الخامس بفوز تاريخي على الفجيرة

المصدر: ابوظبي - احمد عيسى

حقق الظفرة فوزه الرابع على التوالي في دوري الخليج العربي عندما تخطى عقبة ضيفه الفجيرة 3-1 مساء اليوم في الجولة 13 من المنافسة، بعد مباراة فوق الوسط ، نال عبرها الظفرة فوزا تاريخيا على خلفية أن الفريق لأول مرة وخلال تاريخ المنافسة يحقق 4 إنتصارات متتالية، إضافة إلى أن الفوز رفع رصيده إلى 23 نقطة قافزا إلى المركز الخامس، كأكبر محصلة من النقاط يحصدها في النصف الأول من المنافسة فيما بقى الفجيرة برصيد 10 نقاط في الترتيب الثاني عشر.



أحرز ثلاثية الظفرة جواو بيدرو هدفان ق 17 و 79 ، وسهيل المنصوري ق 45+3، وأحرز للفجيرة فيرناندو غابريل ق 60، وشهدت المباراة طرد فهد سبيل لاعب الفجيرة في الدقيقة 35 ، وطرد عبد الرحمن يوسف مدافع الظفرة في الدقيقة 89، النتيجة رفعت رصيد الظفرة إلى 23 نقطة وبقى الفجيرة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.