ثنائية تيغالي تقود الوحدة لتخطي إعصار حتا

المصدر: ابوظبي - محمد صادق - تصوير احمد بدوان

قاد مهاجم وهداف الوحدة سيباستيان تيجالي فريقه لفوز مستحق على حتا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت اليوم على أرضية استاد آل نهيان بأبوظبي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الخليج العربي ليرفع العنابي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد حتا عند النقطة الثامنة في المركز الـ 13 وقبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة.

وسجل تيجالي هدفي الوحدة بعدما تقدم لفريقه مبكراً في الدقيقة الخامسة من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني عزز تيجالي فوز العنابي بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد تلقى تمريرة من الكونغولي بول مبوكو وضعها بسهولة في شباك حارس حتا درويش محمد.

ورفع تيجالي رصيده من الأهداف إلى 11 في وصافة هدافي دوري الخليج العربي الموسم الحالي خلف التوغولي لابا كودجو مهاجم العين ومتصدر القائمة بـ 13 هدفاً، ليواصل تيجالي أرقامه القياسية مع "أصحاب السعادة" ويصل للهدف رقم 148 معززاً وصافته للهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي خلف فهد خميس نجم المنتخب الوطني والوصل السابق في صدارة القائمة بـ 165 هدفاً.

ونجح الوحدة الذي عزز قائمته بـ 7 صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي في الخروج بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم، فيما شهدت المباراة الظهور الأول لـ 5 لاعبين من الوافدين الجدد الذين تعاقد معهم العنابي في الانتقالات الشتوية.