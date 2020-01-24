«السماوي» يخطف النصر وفوز العين والوصل

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

خطف بني ياس أمس فوزاً ثميناً من النصر 1 - 0 في الوقت القاتل لمباراتهما بالجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم باستاد آل مكتوم وسجل هدف «السماوي» البرازيلي أنطونيو في الدقيقة 90 بعد خطأ ساذج من دفاع «العميد».

ورفع بني ياس رصيده إلى 14 نقطة،وشهدت الدقيقة 91 طرد مدافع النصر محمد عايض لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، كما طرد البديل جون تيبار لاعب بني ياس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 94.

ونجح الجزيرة في العودة بتعادل غال من ملعب عجمان بنتيجة 1 -1 ليصل للنقطة 24 وعجمان للنقطة 14، تقدم «البرتقالي» في الدقيقة 8 عبر تراولي، وتم طرد مدافع عجمان حسن زهران في آخر دقيقة للشوط الأول إثر مخالفة مع فرانكا، وكان الطرد نقطة تحول للجزيرة في الشوط الثاني وأدرك علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 77 .

وتغلب العين على خورفكان 3 -0 باستاد خالد بن محمد وأحرز الأهداف كودجو «هدفين» في الدقيقتين 4 «من ركلة الجزاء»، والدقيقة «19»، وبندر الأحبابي في الدقيقة 51 ورفع العين رصيده إلى 24 نقطة.

وفاز الوصل على كلباء 2 -1 باستاد زعبيل رافعاً رصيده إلى النقطة 21، سجل الثنائية البرازيلي سواريز وعلي صالح في الدقيقتين 22 و43، وأشهر الحكم يحيى الملا البطاقة الحمراء بوجه لاعب كلباء ناصر عبدالهادي في الدقيقة 90.

