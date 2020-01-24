الشارقة يتعاقد مع كايو لوكاس

المصدر: (الشارقة – عز الدين جاد الله)

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الشارقة رسمياً تعاقدها مع البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين السابق، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

وسيرتدي القميص رقم «77»، وذكرت وسائل إعلام برتغالية حصول بنفيكا على 1.5 مليون يورو مقابل الإعارة ، بينما تم وضع بند في عقد اللاعب بانتقاله بشكل نهائي إلى الشارقة مقابل 10 ملايين يورو، واجتاز اللاعب الفحوصات الطبية.

ومن المحتمل أن يدفع به عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة في لقاء شباب الأهلي اليوم ضمن البدلاء ومن المتوقع أن يحل بديلاً للبرازيلي كورنادو الذي خضع لعملية جراحية ويحتاج فترة للعودة إلى الملاعب.