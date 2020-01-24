برنامج «غرس» ينشر روح التسامح في النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم مجلس دبي الرياضي ورشتي عمل في نادي النصر ضمن فعاليات برنامج «غرس» التربوي الرائد الذي ينظمه المجلس لمنتسبي الأندية في دبي بهدف تعزيز القيم السلوكية، وتحت شعار «غرس التسامح، نحو رياضي متسامح».

وتم التركيز خلال الورشتين على قيم التسامج بجانب معرفة الإسعافات الأولية وقدمها طاقم طبي متخصص من مستشفى زليخة.

وتناول الرائد أرحمة الشامسي من القيادة العامة لشرطة دبي، موضوع التواصل الاجتماعي، وأوضح سبل الاستثمار الإيجابي لشبكات وبرامج التواصل الاجتماعي، وكيفية الاستفادة منها في تطوير المهارات وكيفية التفاعل مع مختلف المنصات والمواقع الإلكترونية، وأساليب تفادي المخاطر وعمليات الابتزاز الإلكتروني.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم 40 محاضرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية وهي: الأرشيف الوطني، جامعة زايد، وزارة التسامح، القيادة العامة لشرطة دبي، مستشفى زليخة، وجمعية الإمارات، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة الإمارات.