وديتان لـ«أبيض الناشئين» مع عُمان

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يدخل منتخب الناشئين مواليد 2004 اليوم معسكراً في دبي ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا ،ويخوض «أبيض الناشئين» مباراتين وديتين مع شقيقه العُماني يومي 26 و29 الجاري بملعبي الوصل،وذياب عوانة.

واستدعى المدرب الوطني ماجد سالم 24 لاعباً هم سعيد المقدمي، منصور برغش، عوض الكثيري، عبدالله المنصوري، عبدالرحمن الحوسني، جمال السعدي بدر السويدي، علي إبراهيم، خالد محمد، مطر الشامسي، خالد الحساني، حمد الدرمكي ، سعود المري، عبدالله جعفر، محمد عيسى،يوسف البلوشي، محمد الحارثي ،زايد خميس، علي المعمري، محمد خالد، أحمد المرزوقي، علي كريم، سلطان محمد، سيف الزعابي.