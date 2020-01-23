الرمادي: تعادل جيد قياساً بسيناريو المباراة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

اعتبر أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان التعادل 1-1 مع الجزيرة نتيجة إيجابية قياسا بما حدث في المباراة من طرد المدافع حسن زهران وتعديل الجزيرة للنتيجة من ركلة جزاء في الشوط الثاني، مشيراً للنجوم الكبار الذين شكلوا تشكيل الجزيرة.

وقال الرمادي ان طرد زهران فيه شكك نظراً لوجود وليد اليماحي كآخر لاعب بعد زهران، وقال انه لا يستطيع الحكم على ركلة الجزاء التي سجل منها الجزيرة التعادل.

وقال الرمادي ان الحكم عمار الجنيني قدم اداء جيد بإستثناء حالة الطرد لزهران.

وأوضح الرمادي ان تفوق فريقه في الشوط الأول يعود لتنفيذ التكتيك بدقة واختلف الوضع بطبيعة الحال بعد الطرد.