الجزيرة يخرج من مطب عجمان بنقطة التعادل

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

خطف الجزيرة نقطة التعادل "1-1" من ملعبه مضيفه عجمان ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي ليصل للنقطة 24 وعجمان للنقطة 14، جاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى بفضل الهدف المبكر لعجمان "ق 8" عبر الغامبي ابوبكر تراولي، وبسط عجمان أفضليته معظم فترة الشوط الأول فيما تحسن الجزيرة في آخر 5 دقائق للشوط الأول، وشَكَل طرد مدافع عجمان حسن زهران في آخر دقيقة للشوط الأول إثر مخالفة مع ماركوس فرانكا، نقطة تحول في الشوط الثاني الذي تراجع فيه عجمان للدفاع عن تقدمه بسبب النقص العددي، ولكن البديل زايد العامري نجح في كسر هذا الصمود بعد انفراده بالمرمى وتعرضه للعرقلة من الحارس علي الحوسني ليحتسبها الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء ترجمها علي مبخوت داخل الشباك "ق 77".