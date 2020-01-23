بني ياس يختطف فوزاً ثميناً من النصر في الوقت القاتل

المصدر: دبي - عدنان الغربي- تصوير سالم خميس

اختطف بني ياس فوزاً ثميناً من النصر في الوقت القاتل خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وسجل هدف السماوي لاعبه البرازيلي لويس أنتونيو في الدقيقة 90 بعد خطأ ساذج من دفاع العميد.

ورفع بني ياس رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر فيما تراجع النصر إلى المركز الخامس بـ نقطة23

وجاء الشوط الأول قويا من جانب النصر الذي أتيحت له أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل أبرزها من أقدام البرتغالي توزي في مناسبتين (ق20) و(ق42) والهولندي كواس (ق27)، ومع بداية الشوط الثاني ضغط بني ياس وهدد مرمى العميد ببعض الفرص الخطرة رد عليها النصر ببعض الهجمات التي افتقدت إلى اللمسة الـأخيرة.

وشهدت الدقيقة 91 طرد مدافع النصر محمد عايض لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وطرد البديل جون تيبار لاعب بني ياس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 94.