الشارقة يتعاقد رسمياً مع كايو لوكاس لاعب العين السابق

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الشارقة رسمياً تعاقدها مع اللاعب البرازيلي كايو لوكاس لاعب نادي العين السابق، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً، على أن يرتدي القميص الذي يحمل الرقم "77"، ومن المتوقع أن يحل بديلاً للبرازيلي ايغور كورنادو مهاجم وصانع الفريق الذي تعرض للإصابة في العضلة الضامة وخضع لعملية جراحية ويحتاج فترة للعودة للملاعب.

وعقدت شركة كرة القدم بنادي الشارقة مؤتمراً صحفيا مساء اليوم حضره محمد جمعة بن هندي الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم ومحمد سعيد بوزنجال المشرف العام على الفريق وأعضاء مجلس إدارة النادي، وشارك اللاعب في التدريب الختامي للفريق.

ووصل كايو لوكاس للدولة صباح اليوم حيث أجري الفحوصات الطبية وتجاوزها بنجاح، ومن المحتمل أن يدفع به عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة في لقاء شباب الأهلي غداً ضمن بدلاء الفريق بعد أن يتم قيده رسمياً ليدخل حساسية المباريات.

وكانت وسائل إعلام برتغالية قد ذكرت حصول النادي البرتغالي على مقابل 1.5 مليون يورو مقابل إعارة كايو، بينما تم وضع بند في عقد اللاعب بانتقاله بشكل نهائي إلى الشارقة مقابل 10 ملايين يورو.

وتألق كايو مع "العين" في كأس العالم للأندية 2018، حيث حصل على لقب ثاني أفضل لاعب في البطولة.

وأشار محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد جمعة بن هندي للتعاقد مع اللاعب، مشيداً بتواجده ضمن صفوف الشارقة، لافتاً إلى أن مدة تعاقد اللاعب هي 18 شهراً على سبيل الإعارة القابلة للتجديد.

وعبر اللاعب في تصريحات صحافية عقب اعلان التعاقد معه عن سعادته بالانضمام إلى قلعة الشارقة وعودته مجدداً للدوري الإماراتي، مشيراً إلى بذله الجهد في الفترة المقبلة مع فريقه الجديد لتحقيق تطلعات وطموحات الشارق