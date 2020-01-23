4 مواجهات ساخنة في دورينا

المصدر: دبي- العوضي النمر

تدوي صافرات الحكام مرة أخرى في الملاعب اليوم، معلنة استئناف دوري الخليج العربي نشاطه، بعد توقف دام 21 يوماً، بسبب مشاركة الأولمبي في نهائيات آسيا.

وإقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لكأس الخليج العربي، حيث ستكون الانطلاقة من خلال «الجولة 13»، مسك ختام الدور الأول للمسابقة، وخلال الأيام الماضية، حرصت الأندية على تدعيم صفوفها بلاعبين جدد، مع فتح باب القيد الشتوي، سعياً لتحسين موقعها في جدول الترتيب.

استئناف مسابقة دوري الخليج العربي اليوم، ستكون من خلال 4 مباريات قوية، حيث يستضيف العميد النصراوي بطل كأس الخليج العربي، منافسه بني ياس، ويتقابل خورفكان مع العين، وعجمان مع الجزيرة، والوصل مع اتحاد كلباء، وتستكمل الجولة غداً الجمعة، بلقاءات الظفرة مع الفجيرة، ومواجهة الوحدة مع حتا، وقمة الصدارة بين شباب الأهلي والشارقة.