العين يستضيف بونيودكور الثلاثاء

المصدر: (العين - طلحة عبدالله )

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد الثلاثاء المقبل فريق نادي بونيودكور الأوزبكي، ضمن الجولة الأخيرة من الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذلك بعد فوز الفريق الأوزبكي على ضيفه الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتطلع العين لتجاوز هذه المرحلة في ظل ظروف غياب عدد من لاعبيه بالتحاق ثلاثة منهم بالخدمة الوطنية.

فضلاً عن رحيل الجزائري عبد الرحمن مزيان أخيراً إلى الترجي التونسي، وسيخوض العين المباراة بلاعبين أجنبيين، هما شيوتاني، ولابا كودجو، بعد قيد البرازيلي كايو كانيدو كلاعب مواطن.