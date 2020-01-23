النصر وبني ياس أهداف متباينة

المصدر: دبي- عدنان الغربي، أبوظبي- أحمد عيسى

يستضيف النصر نظيره بني ياس 21:00 من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 13 والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي، في لقاء بأهداف متباينة.

حيث يسعى العميد إلى تحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى النقطة 26 وتشديد الملاحقة على شباب الأهلي المتصدر، فيما يطمح السماوي الذي يحتل حالياً المركز 11 بـ 11 نقطة إلى الاقتراب من المنطقة الدافئة والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

معنويات عالية

ويدخل النصر المباراة بمعنويات عالية عقب تتويجه الجمعة الماضي بكأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي، ويتطلع إلى الحفاظ على حظوظه كاملة في المنافسة على لقب الدوري، ولذلك لا يملك بديلاً عن الفوز في هذه المباراة.

غياب

ويفتقد الفريق الأزرق خدمات حارس مرماه الأول أحمد شمبية بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يدفع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بإبراهيم عيسى في حراسة المرمى ويعيد الثنائي سعيد سويدان وجاسم يعقوب إلى التشكيلة الأساسية بعد مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي في كأس آسيا.

ويفقد بني ياس في لقاء اليوم 6 من عناصره بقيادة حمد الأحبابي، وأحمد مال الله، وسالم الحمادي بسبب الالتزام بشرف أداء الخدمة الوطنية، وأحمد شحدة، وصموئيل سوزا للإصابة، وجواو فيكتور للإيقاف، لكن شايفر أكد وجود عناصر بديلة جاهزة للقاء.

تحضير

وحاول المدرب الألماني وينفرد شايفر استثمار فترة التوقف الأخيرة لرفع جاهزية الفريق وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الغيابات، وتعويض رحيل المهاجم الإسباني بيدرو كوندي الذي انتقل إلى شباب الأهلي، وتجهيز اللاعبين الجدد.

كرونـو: مباراة خاصة

رأى الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن مواجهة بني ياس ستكون من نوع خاص، نظراً للعلاقة القوية التي تجمعه بالفريق، منذ أن دربه في الموسم الماضي، وقال: عندما أتحدث عن بني ياس، طبعاً لن أستخدم إلا كلمات وعبارات جميلة، تترجم العلاقة التي جمعتنا معاً، أحترمه كثيراً، وأعلم أنهم يعانون من بعض الصعوبات، خلال هذه الفترة، ولكنهم يملكون لاعبين جيدين .

شايفر:جاهزون للقاء

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس جاهزيته للقاء واستفادته من فترة توقف الدوري في معالجة العديد من السلبيات، لكنه شكا من عدم وجود مهاجم متخصص في فريقه، بعد أن فقد مهاجمه المميز بيدرو كوندي بانتقاله إلى شباب الأهلي الأسبوع الماضي.وأكد شايفر أن النقص في خط المقدمة سيضطره إلى تغيير طريقة اللعب التي يعتمد عليها مع بحثه عن لاعب يتمكن من سرقة الأهداف أمام النصر.