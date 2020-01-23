خورفكان والعين قاع وقمة

المصدر: خورفكان- محمد فضل، العين- طلحة عبدالله

يحل نادي العين ضيفاً ثقيلاً على خورفكان، بملعب خالد بن محمد في إمارة الشارقة، وذلك في افتتاحية مباريات الجولة الـ 13 من دوري الخليج العربي.

وتبدو الكفة غير متكافئة بين الفريقين، إذ يحتل العين المركز الخامس بـ 21 نقطة وخورفكان الأخير بأربع نقاط، ويسعى خورفكان الذي دعم صفوفه بعدد من اللاعبين المواطنين والأجانب إلى تكرار الفوز على الزعيم، الذي تجرع هزيمة قاسية برباعية ضمن مسابقة الكأس.

لكن مواجهات الدوري الحالية تختلف عن الكأس إذا وضعنا في الاعتبار تواجد كل اللاعبين الأساسيين ضمن التشكيلة، التي تخوض مباريات الدوري.

وستشهد المباراة الظهور الأول لثنائي خورفكان البرازيلي ريكاردينهو وبرنو لاماز إلى جانب المدافع فوزي فايز القادم من الشارقة، ومحمد هلال المعار من بني ياس، كما انضم للصفوف لاعب الجزيرة فيصل المطروشي.

ولا يزال خورفكان يبحث عن فوزه الرسمي الأول في المسابقة، إذ يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط جمعها.

حيث تنتظر جماهير النادي من القادمين الجدد تقديم الإضافة المنتظرة لفرقة المدرب الصربي جوران، الذي يعول كثيراً على كل لاعبي فريقه في تغيير الصورة الباهتة، التي ظهروا بها طوال الجولات الـ12 الماضية، والتي فشلوا فيها من تحقيق أي فوز.

بدوره أنهى العين تحضيراته الميدانية وبات مكتمل الجاهزية لمواجهة مضيفه خورفكان الليلة، رغم النقص العددي في صفوفه بعد التحاق ثلاثة من لاعبيه بالخدمة الوطنية، إلى جانب رحيل الجزائري عبد الرحمن مزيان إلى نادي الترجي الرياضي التونسي أخيراً.

وعمد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، خلال الحصة التدريبية الأخيرة على التأكد من جاهزية اللاعبين بإخضاعهم إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق التكتيك وأسلوب اللعب، وعمل على تصحيح الأخطاء أولاً بأول، فيما بدا الحماس واضحاً على لاعبي الفريق، الذين أدوا التدريبات بمعنويات عالية ولياقة بدنية مرتفعة.

وكان التنافس واضحاً بينهم لنيل ثقة المدرب والدخول ضمن خياراته لتشكيلة مباراة الليلة، ويتوقع أن يدخل العين اللقاء بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، مع العمل على التسجيل مبكراً في مرمى أصحاب الأرض لإرباك حساباتهم، ومن ثم العمل على تعزيز النتيجة.

جوران: بداية الانطلاقة

عبّر الصربي جوران مدرب خورفكان عن ثقته الكبيرة بفريقه، مشيراً إلى أن فوزهم على العين في الكأس بات من الماضي، وأن مباراة اليوم ستشهد الانطلاقة الحقيقية لفريقه في الدوري، لافتاً إلى أنه قام باستغلال فترة التوقف الماضية على أكمل وجه وأجرينا عدداً من المباريات التي أفادت اللاعبين والجهاز الفني في رسم الخطط وتصويب الأخطاء.

كما أشاد جوران بخطوة تعاقد شركة كرة القدم مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق، لتشكل تلك الخطوة إضافة حقيقية لنسور خورفكان الطامح للابتعاد أكثر من مناطق الهبوط، وأشار المدرب إلى أن هدفهم سيكون تغيير الصورة، التي ظهر بها الفريق خلال المباريات السابقة.

بيدرو: واثقون بالفوز

بدا البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، واثقاً مع مقدرات فريقه بالحصول على النتيجة المنشودة أمام مضيفه خورفكان في المباراة التي تجمع بينهما الليلة.

وقال إن التحضيرات للمواجهة مضت على أفضل نسق، وجميع اللاعبين عملوا بجد، وقد وضعوا نصب أعينهم هدفاً واحداً وهو تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وأوضح أن التركيز اقتصر على تجهيز الفريق على النحو الذي يجعله قادراً على الظهور الجيد والحصول على النتيجة المأمولة، عبر السيطرة على مجريات اللقاء والتركيز والضغط الهجومي.

وأضاف المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الليلة: المباراة لن تكون سهلة بالطبع، لأن المنافس سيقاتل هو الآخر من أجل تحقيق أفضل نتيجة بأرضه ووسط جمهوره، ونحن لا نعرف ظروفه لأن باب الانتقالات الشتوية مفتوح حالياً.