الوصل واتحاد كلباء خيار الفوز

المصدر: دبي-البيان الرياضي، كلباء- محمد فضل

يخوض فريقا الوصل واتحاد كلباء مباراتهما في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الفهود بزعبيل، ضمن الجولة الـ 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بخيار الفوز باعتباره المطلب الأهم لتحسين مركزيهما في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، التي دخلت مرحلة حاسمة بوصولها إلى خاتمة الدور الأول.

وقبل مباراة اليوم، يقف فريق الوصل في المركز السابع برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 حالات فوز و3 تعادلات، وله 22 هدفاً وعليه مثلها، فيما يحتل نظيره اتحاد كلباء المركز التاسع بـ 13 نقطة من 4 حالات فوز وتعادل وحيد، وله 19 هدفاً وعليه 25 هدفاً.

وتبدو صفوف فريق الوصل مكتملة إلى حد كبير رغم أن نجمه البرازيلي ليما يعاني من كدمة في كاحل القدم، تعرض لها في مباراة الفهود الودية أمام خورفكان 16 الجاري، إلا أنه من المتوقع أن يكون هداف الفهود جاهزاً لمباراة اليوم المهمة.

وفي المقابل، تحت شعار مواصلة النتائج الجيدة يرحل لاعبو كلباء إلى زعبيل من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية أمام الإمبراطور، لكن المهمة لن تكون سهلة على رجال المدرب الاورغوياني خورخي داسيلفا.

الذي يبلي بلاء حسناً مع النمور منذ تصديه للمهمة خلفاً للإيطالي المقال فيفياني ويدخل داسيلفا مواجهة اليوم بصفوف مكتملة باستثناء اللاعب وليد عمبر، الذي سيكون جاهزاً بنسبة كبيرة خلال المباراة المقبلة من الدوري، وكان كلباء قد خاض أكثر من مباراة ودية خلال فترة التوقف آخرها أمام بونيودكور الأوزبكي، والتي انتهت على وقع التعادل السلبي.

ولم يبرم النادي أي صفقات شتوية واضعاً ثقته بكل لاعبي الفريق الحاليين سواء كانوا أجانب أو مواطنين، وسيعتمد المدرب على قوة الهجوم الضاربة بقيادة التوغولي بينال ملابا هداف الفريق، إلى جانب الأردني ياسين البخيت، ومعروف بأن كلباء يحتل المركز التاسع حالياً برصيد 13 نقطة، لكن خطر الهبوط لا يزال يتهدده، ولذلك يسعى اللاعبون للعودة من زعبيل بالعلامة الكاملة.

ريجيكامب: المباراة صعبة

وصف الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراة فريقه اليوم أمام ضيفه اتحاد كلباء، بالصعبة.

لافتاً إلى أن هدف الوصل هو الفوز لتحسين مركزه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، معتبراً فترة توقف الدوري جيدة لإعداد الوصل، كاشفاً النقاب عن أن إدارة النادي قررت وبالتنسيق معه، الاعتماد على أبناء النادي في فريقي 19 و21 سنة، مستبعداً إبرام أي تعاقدات جديدة خلال «الميركاتو» الحالي في ظل عدم وجود خيارات متاحة. (دبي- البيان الرياضي)

داسيلفا:المنافس قوي

وصف الأوروغواياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء المباراة بالصعبة على لاعبي الفريقين، مشيراً إلى أن الوصل يعتبر من الفرق القوية هجومياً، لكن المدرب عاد وقال: ربما تكون لديهم مشاكل على مستوى الخط الخلفي، ولاعبونا قادرون على الظهور بالمستوى الجيد، الذي يكفل لهم العودة بالنتيجة الإيجابية، وألمح المدرب لجاهزية ماجد راشد وحمدان ناصر.