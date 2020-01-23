ثنائي العين ومدرب الظفرة الأفضل في ديسمبر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حصد ثنائي العين خالد عيسى ويحيى نادر، جائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر ديسمبر.

بينما توّج مدرب الظفرة، فوك رازوفيتش، بجائزة أفضل مدرب، وذلك بعد نهاية التصويت الذي انطلق في السابعة مساء يوم 19 يناير، واستمر لمدة 48 ساعة.

وتوّج يحيى نادر بالجائزة التي تنافس عليها خمسة لاعبين، بعد أن حصد 44 % من الأصوات.

أما على مستوى حراسة المرمى، فحصد الجائزة حامي عرين العين، خالد عيسى، بعد أن حصل على 46 % من الأصوات. وتوج مدرب الظفرة فوك رازوفيتش، بجائزة أفضل مدرب، بعد أن حصد النسبة الأعلى من الأصوات بـ 36 % من الإجمالي.