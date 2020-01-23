فوز النصر ودبا الحصن في دوري الصالات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أسفرت نتائج مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الصالات، عن فوز فريق النصر على الحمرية 5-1، وتبادل تسجيل أهداف النصر لويس فرنادو.

ويوسف حسن هدفين، وطاهر حسن هدفين، وسجل للحمرية إبراهيم خالد، وفاز دبا الحصن على خورفكان 5-3، وتبادل تسجيل أهداف الفريق الحصناوي عبد الله الحوسني.

ووائل محمد خميس، وعبد الله سيف، والبرتغالي المقيم الفريدو مانويل من نيران صديقة، وعيسى باسل، وسجل لخورفكان خالد الشوكة هدفين، ومحمد بيرومي. وبهذه النتائج، يرفع النصر رصيده إلى 20 نقطة، متصدراً مؤقتاً، إلى حين نهاية مباراة شباب الأهلي مع اتحاد كلباء، وصل دبا الحصن إلى 18 نقطة، وتجمد الحمرية في 5 نقاط، وخورفكان 14 نقطة.