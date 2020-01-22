شباب الأهلي يصرف النظر عن كاردونا بسبب إصابة اليد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب الأهلي، أنه تم صرف النظر عن التعاقد مع الكولومبي إدوين كاردونا (27 عاماً)، صانع ألعاب مونتيري المكسيكي، بسبب إصابة يعاني منها اللاعب في يديه، وستبعده عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو وقت طويل في كرة القدم، ولا يمكن انتظاره طوال تلك الفترة.

وأوضح المدرب، أن كاردونا، لاعب جيد، ولكنه ليس صانع ألعاب، والمركز الذي يجيد فيه، لا يحتاج فيه شباب الأهلي إلى لاعبين، وأكد أن شباب الأهلي، قرر الاكتفاء بالمجموعة الحالية من اللاعبين، وأن طريقة لعب فريقه لا تحتاج إلى صانع ألعاب، كما أن شباب الأهلي، لديه أكثر من لاعب قادر على بناء الهجمات مثل عادل وجدان وليوناردو وكارتابيا.

وعن لقاء الشارقة بعد غد الجمعة، في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، قال اروابارينا: "هدفنا الفوز لإنهاء الدور الأول بشكل جيد، خاصة وأن المباراة تأتي بعد خسارتنا لكأس الخليج العربي أمام النصر، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام الشارقة، حامل لقب الدوري من الموسم الماضي".

وأكمل: "لم يحالفنا التوفيق للفوز بكأس المحترفين هذا الموسم، وهذه كرة القدم، ولكننا لن نتوقف عن العمل بجدية للمنافسة بقوة على كل البطولات، والفريق مطالب باستعادة الثقة سريعاً، لأنه مقبل على بطولات كثيرة في الموسم الجاري".

وعن جاهزية فريقه، قال: "يغيب عنا محمد جابر، بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية، وسعود عبد الرزاق للإصابة في العمل، وأحمد جميل، بسبب إصابة بسيطة، تحتاج إلى العلاج من أسبوعين إلى ثلاثة، بينما لا تزال الشكوك تحوم حول مدى قدرة كل من ليوناردو وأحمد خليل، على المشاركة في المباراة".