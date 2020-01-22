كونتيس ينفي انتقاله مساعداً ليوفانوفيتش

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، ان فكرة انتقاله للجهاز الفني للمنتخب الوطني كمساعد للصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب "الابيض" تعتبر شائعة لا صحة لها، وقال ان زيارة يوفانوفيتش لمعسكر حتا تعتبر زيارة ودية عابرة وفكرة الانتقال تم تداولها بناء على تخمين وتوقعات الشارع الرياضي، مشيراً إلى انه خلال لقائه مع يوفانوفيتش لم يتم طرح فكرة الانضمام الى الجهاز الفني.

وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحافي قبل مباراة حتا والوحدة في الدوري يوم الجمعة، أن تركيزه منصب على العمل مع فريقه حتا.

وحول إذا ما كان قرار استبعاد اللاعب الإسباني كريستيان لوبيز صائباً من قائمة الفريق، رد كونتيس انه في عالم كرة القدم لا يوجد قرار صحيح وآخر خاطىء، واللاعب قدم مجهود كبير في الفترة الماضية ويعتبر كريستيان لاعب جيد الا ان أسلوبه لا يتناسب مع شكل الفريق، آملاً ان يقدم اللاعبين الجدد الإضافة المطلوبة ابرزهم البرازيلي صامويل روزا الذي يجيد اللعب من خارج "الصندوق" وهو ما يحتاجه الفريق في الفترة المقبلة.