تيغالي: سأقاتل مع المنتخب لأثبت صحة قرار تجنيسي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب سيباستيان تيغالي مهاجم وهداف الوحدة عن سعادته بحصوله على الجنسية الإماراتية وتسجيله كلاعب مواطن في كشوفات العنابي باتحاد الكرة، مؤكداً أنه فخور ومتحمس باللعب كلاعب مواطن بعد 7 سنوات قضاها في الدولة ويأمل أن يقدم كل ما يملك من أجل تمثيل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقال تيغالي:" بالطبع أشعر بسعادة غامرة بتحقق هذا الحلم بالنسبة لي، وانتظر قدوم أيام الفيفا لتمثيل المنتخب الوطني الأول ومساعدته في حال انضمامي للأبيض".

وأضاف:" سأقاتل من أجل مساعدة الأبيض بتسجيل الأهداف وإن لم أستطع التسجيل سأفعل كما أفعل مع الوحدة بمساعدتي للفريق، لن يتغير أي شيء بالنسبة لي كلاعب، ولن أتخاذل لمجرد أنني أصبحت لاعباً مواطناً وحصلت على جواز السفر الإماراتي، ولن أبخل بأي مجهود، وسألعب بكل ما أوتيت من قوة لأثبت أن قيدي كلاعب مواطن قرار صائب".

وتابع:" أسرتي سعيدة للغاية بهذا الأمر فقد قضينا هنا سنوات رائعة ونعشق الإمارات وكنت قد أكدت في السابق أنني أتمنى الاستمرار هنا طويلاً ".

وعن إمكانية تجديد عقده مع الوحدة بعد تسجيله كلاعب محلي خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي أوضح:" بالفعل سينتهي عقدي خلال شهور قليلة ومنذ أن حضرت إلى الدولة وأنا ألعب لنادي الوحدة ولكن النادي كان قد طلب تخفيض راتبي وبعدها بأسبوعين تعاقد النادي مع مهاجم صريح في مركز رأس الحربة – في إشارة إلى كارليتوس- وهو ما لم يطلبه المدرب حينها واستغربت مما حدث، ولكني أؤكد دوماً أنه يجب الوصول لاتفاق بين الطرفين اللاعب والنادي وآمل الاستمرار بالطبع ولكني أعلم أنه سيأتي اليوم الذي لن أكمل فيه مع الوحدة وأتمنى أن يحدث هذا فقط عندما أتخذ قرار الاعتزال وأن يكون في الوحدة.

#تيغالي يتحدث عن تسجيله كلاعب مواطن وطموحه بارتداء #قميص_المنتخب_الوطني، ويتطلع للعب مع أحمد خليل وعلي مبخوت وخالد عيسى الذين كان يلعب ضدهم والان في منتخب واحد @AlWahdaFCC@uaefa_ae#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jPrfEVUBEf — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 22, 2020