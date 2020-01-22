خيمينيز: بعض تعاقدات الأجانب لم تكن كما طلبت

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن الاستقطابات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية ستشكل إضافة جيدة للفريق رغم أن البعض من العناصر الجديدة لم تكن هي التي طلب التعاقد معها إلا أنه يأمل أن يقدم الوافدين الجدد الإضافة المطلوبة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

وقال:" اللاعبون الجدد مميزون، البعض منهم قد يظهر أمام حتا بعد غد والبعض الآخر قد لا يخوض المباراة، إدارة النادي قامت باستقطابات جيدة، وهناك عناصر من اللاعبين الأجانب كنت قد طلبت التعاقد معها ولكن لم يحدث ذلك منهم الأرجنتيني سيرجيو أروخو الذي يعد لاعباً مهماً بالنسبة لي وأوصيت به لأن بإمكانه اللعب في 4 مراكز في الهجوم خصوصاً بعد الاتفاق معه على كل شيء ولكنه لم يستطيع القدوم إلا هذا الأمر أصبح من الماضي وعلي كمدرب محترف إخراج أفضل ما لدى اللاعبين الجدد".

وأضاف أن مواجهة حتا صعبة حتى ولو لم يكن المنافس ضمن فرق المقدمة، مشيراً إلى أن حتا تعاقد مع لاعبين جدد وخسرنا أمامه في كأس الخليج العربي من قبل ويملك مدرباً جيداً، ولا توجد مباراة سهلة في المرحلة المقبلة.

وهنأ خيمينيز مهاجم الفريق سيباستيان تيغالي على تسجيله كلاعب محلي نتيجة اجتهاده وعمله الجاد طوال سنوات قضاها اللاعب في الدولة ومع فريق الوحدة.