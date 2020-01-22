العنبري: نتمنى أن تصل مفاوضاتنا مع كايو للنهاية السعيدة

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

تمنى عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن تصل مفاوضات ناديه مع المحترف البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين السابق ويلعب حالياً لنادي بنفيكا البرتغالي للنهاية السعيدة، مشيراً إلى أن إدارة الشارقة تقوم بعمل كبير في الوقت الراهن.

وقال: تفكيرنا لا ينحصر فحسب على الدوري لكن تنتظرنا مواجهات في البطولة الآسيوية ونتطلع لضم أكثر من لاعب في الفترة المقبلة.

وأضاف: هناك صعوبة في ضم لاعبين مواطنين نظراً لتمسك أنديتها بها، وتركيزنا منصب حالياً على اللاعبين المقيمين.

وعن مواجهة فريقه بشباب الأهلي بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الخليج العربي، أشار العنبري إلى أن اللقاء يأتي بعد فترة توقف، و"الفرسان" هم الأفضل حالياً في الدوري لكن لابد وأن يتمتع الشارقة بالطموح في تحقيق الفوز، لافتاً إلى أن فريقه مطالب بالتركيز والظهور بشكل جيد.

وقال: المواجهة مع شباب الأهلي كتاب مفتوح فالفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً، ولدينا ثقة كبيرة في تقديم صورة جيدة وعلينا احترام المنافس، مشيراً إلى استفادة فريقه من الوديات التي خاضها فترة التوقف في تجربة بعض اللاعبين.