رازوفيتش: الروح القتالية سلاح الظفرة أمام الفجيرة

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن الروح القتالية سلاح فريقه للفوز على الفجيرة في مواجهة الفريقين بعد غد الجمعة لحساب الجولة 13 من دوري الخليج العربي.

مؤكداً أن لاعبيه تنتظرهم مهمة صعبة امام خصم يمتلك دافعاً كبيراً للفوز، لكنه قال في ذات الوقت انه يثق في قدرة فريقه على مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري.

وأضاف رازوفيتش: نعلم ان الفجيرة أضاف 3 عناصر متميزة إلى صفوفه وانه رتب صفوفه حتى يعود أكثر قوة، لكننا أيضا استفدنا من فترة توقف الدوري وخضنا مباراة ودية وعالجنا كافة السلبيات حتى نقدم مايرضي جماهيرنا.

ورفض مدرب الظفرة ان يقدم الوعود بالحصول على مركز متقدم في جدول الترتيب أو المنافسة على البطاقة الآسيوية، ذاكرا ان كرة القدم لا تعرف الوعود والأمنيات ولكن تعرف القتال في الملعب وأضاف: إذا اجتهدنا ولعبنا بكامل المسئولية يمكن أن نحقق كل أهدافنا.