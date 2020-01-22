راشد النعيمي يستقبل الشركة المصنعة لكرات كأس العالم

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس نادي عجمان بمكتبه في عجمان، محمد عثمان مدير عام شركة "فورورد جروب" المصنعة لكرات القدم المعتمدة في بطولات كأس العالم والتي تعتبر من أبرز الشركات الموردة للكرات ماركة "أديداس" ومقرها في باكستان.

وتلقى الشيخ راشد النعيمي هدية من مدير عام شركة "فورورد" خلال اللقاء عبارة عن مجموعة نادرة من الكرات التي أقيمت بها بطولات كأس العالم منذ عام 1970 حتى بطولة 2018.