بوقرة : تعاقدات الفجيرة تمت حسب الخانات المطلوبة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أمتدح الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة حُصول فرق دوري الخليج العربي على راحة جيدة أتت في أعقاب جولات مضغوطة خلال شهر ديسمبر الماضي والذي لعب فيه مباراة كل ثلاثة أيام.

وفيما يتعلق بمواجهة الظفرة يوم الجمعة المقبل قال بوقرة بأن الفريق المضيف يُقدم موسماً متميزاً وذلك من خلال نتائجه السابقة حتى الأن في الدوري وهو يحتل مركزاً متقدماً في الترتيب العام للدوري.

وأشاد بوقرة بقرار إدارة نادي الفجيرة بتدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة ناجحة خلال فترة الميركاتو الحالي منوهاً إلى انه واثق من تقديم كل من البرازيلي جيفرسون والغاني اسانتي والفرنسي ايمن أوسو الإضافة المطلوبة للذئاب اعتباراً من مباراة الجمعة امام الظفرة .

وقال ما كنا نبحث عنه من حيث السرعة والنوعية حصلنا عليه بكسب توقيع جيفرسون الذي يعتبر هداف من طراز فريد وهو لاعب يجيد التمركز السليم ويعطي مساحات جيدة لزملائه اللاعبين وسيكون انضمامه اكبر داعم للخط الهجومي الذي أفتقد الفاعلية المطلوبة

منوهاً إلى أن الغاني آرنست اسانتي غني عن التعريف فقد صال وجال مع الجزيرة خلال الموسم الماضي فهو لاعب يصنع الفارق وله إيجابيات كثيرة

وأشار بوقرة إلى أن كافة اللاعبين جاهزون لتقديم الأفضل أمام الظفرة لافتاً إلى تعافي البرازيلي فرناندو غبراييل من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الدورية الأخيرة، وكان اللاعب قد شارك خلال اللقاء الودي الذي خاضه الفريق خلال فترة التوقف أمام فريق جيسيونغ الصيني وتمكنا من تحقيق الفوز فيها بثلاثية.