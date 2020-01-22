إدارة «الفلاح» تثمن تجربة دوري الثانية

المصدر: (أبوظبي: أحمد عيسى)

وجهت إدارة الفلاح، أحد أندية الدرجة الثانية التي تم تكوينها حديثاً، الشكر والتقدير لناديي الوحدة وبني ياس على المساندة والدعم خلال الفترة الماضية ومد الفريق بعدد من اللاعبين المتميزين الذين ساهموا في قيادة الفريق لصدارة النصف الأول من المنافسة الوليدة برصيد 18 نقطة.

وأكدت إدارة الفلاح نجاح تجربة دوري الدرجة الثانية والاستفادة من نتائجها في الوقت القريب. وقال حسين المنهالي ويوسف الحمادي، إداريا النادي، إن دوري الثانية وفّر فرصاً جيدةً أمام لاعبين يمتلكون الموهبة للتطور والتقدم.

وأكدا أن بعض العناصر لم تكن تحظى بفرصة اللعب المنظم، وأن التجربة الجديدة أتاحت لهم اللعب بشكل مستمر ما يساعد على اكتشاف المواهب التي تساهم في تطوير كرة القدم بالدولة.

وأشادت إدارة الفلاح بالعمل الذي يقدمه اتحاد الكرة واهتمامه بدوري الدرجة الثانية، وأكدت أن هذا الاهتمام يعكس الرؤية المستقبلية.

وقال حسين المنهالي إن نجاح فريقه ونيله لقب الشتاء كان نتاج مجهود اللاعبين والجهاز الفني بجانب الدعم الذي حظي به الفريق من قبل ناديي الوحدة وبني ياس .